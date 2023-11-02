О том, что вступление Украины в Евросоюз усилит безопасность Европы, а вовсе не ослабит, так как наша страна скорее «добавленная стоимость», а не «обуза», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, прозвучавшее сегодня, 2-го ноября, в период проведения «Министерской конференции-23» в Берлине, и опубликованное на официальной странице МИД Украины.

По словам Кулебы, полномасштабное вторжение РФ в Украину показало, что Евросоюз может «быть сильным и действовать решительно», но внутренние европейские реформы не должны ослаблять мотивацию потенциальных членов блока откладыванием их интеграции, которое не позволяет привнести больше позитивных изменений.

Глава МИД Украины подчеркнул: первыми от подобного расширения выиграют сами граждане Евросоюза, так как это будет означать «усиление возможностей общего рынка, прав человека и верховенства права», что сделает страны Европы более сильными игроками на общемировой арене.

Ранее мы писали о том, что Кулеба спрогнозировал сроки получения Украиной приглашения к вступлению в Евросоюз.