Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное в ТГ-канале BELTA, политик считает, что рано или поздно «Европа приползет к России».
«Ведь сегодня Европу на части пытаются разорвать американцы так, как им хочется. А у них нет возможности сопротивляться, так как все рынки у нее связаны с Америкой — кредиты, собственность и так далее», — выдал Лукашенко.
Также Александр Лукашенко считает, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен покинуть страну. Сама же Украина, по его словам, в связи с войной на Ближнем Востоке уже перестала быть топ-темой в мире, поэтому совсем скоро партнеры от нее отвернутся.
«Украина будет наша. Эта Украина никому не нужна. Когда началась война я звонил Зеленскому и предупреждал, что когда где-то начнется заварушка, о тебе никто не вспомнит». И что мы видим? Украина уже отходит на задний план», — сказал напоследок правитель Беларуси, о чем мы уже писали ранее.