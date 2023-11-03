Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное в ТГ-канале BELTA, политик считает, что рано или поздно «Европа приползет к России».

«Ведь сегодня Европу на части пытаются разорвать американцы так, как им хочется. А у них нет возможности сопротивляться, так как все рынки у нее связаны с Америкой — кредиты, собственность и так далее», — выдал Лукашенко.

Также Александр Лукашенко считает, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен покинуть страну. Сама же Украина, по его словам, в связи с войной на Ближнем Востоке уже перестала быть топ-темой в мире, поэтому совсем скоро партнеры от нее отвернутся.