Нелегитимный президент РБ заявил, что Украина «все равно будет наша», поскольку она якобы «никому не нужна». По словам Лукашенко, он предупреждал об этом Владимира Зеленского, когда звонил ему в начале полномасштабной войны, информирует «НБН» со ссылкой на агентство «Белта».

Диктатор утверждает, что он призывал украинского лидера послушать его, «опытного человека». Лукашенко говорил Зеленскому о том, что про Украину забудут, как только произойдет «какая-то заворушка».

Самопровозглашенный глава Беларуси отмечает, что лидеру украинцев нужно было «головой думать», прежде, чем «втягивать в авантюру» свою страну. Он считает, что с вторжением ХАМАСа в Израиль война в Украине отходит на второй план.

Соратник Путина добавил, что США ведут «мутную» политику и их не интересует судьба украинцев, которые якобы для них являются «расходным материалом». Лукашенко отметил, что американцы «кинули и уехали» из Афганистана, что якобы произойдет в соседней РБ стране.

Напомним, Путин назвал Украину «братской страной» и попытался оправдать оккупацию ее территорий.