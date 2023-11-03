Пресс-офицер украинской военной разведки в интервью изданию «РБК-Украина» прокомментировал ряд антисемитских и ксенофобских акций, которые прокатились по Северному Кавказу, информирует «НБН».

Юсов обратил внимание на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин часто упоминает о еврейском происхождении украинского лидера Владимира Зеленского, подобные нотки звучат в высказываниях руководителя МИД РФ Сергея Лаврова и других официальных лиц Москвы.

Спикер ГУР МОУ отмечает, что наивно полагать, что в стране, где людей сажают за одиночные пикеты с пустыми листами бумаги или за комментарии в сети, взрослые мужчины могут устроить погромы, а силовики будут просто наблюдать за этим.

Юсов утверждает, что антисемитские акции в РФ – организованные процессы, при этом абсурдно утверждать, что в этом есть «украинский след». Такие погромы, вероятно, — внутренние процессы, поскольку известно о некоторых противостояниях внутри силовых структур государства-террориста.

Представитель военной разведки не исключает, что антисемитские акции могут быть провокациями для подавления потенциальных протестов и усиления репрессий на Северном Кавказе среди народов, которые готовы сражаться за свою независимость от РФ.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил стрелять в лоб зачинщикам беспорядков. В ISW объяснили, что стоит за его реакцией на погром в дагестанском аэропорту.