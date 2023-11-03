В интервью изданию LIGA.net чиновник прокомментировал присутствие «владельца» анонимного Telegram-канала «Труха» на встрече украинского лидера с представителями СМИ в октябре, информирует «НБН».

Журналист поинтересовался у Данилова, не участвует ли Зеленский таким образом в легализации анонимного сегмента в Telegram. Секретарь СНБО сообщил, что гаранта подставили и, вероятно, он не имел понятия о том, кто будет на мероприятии.

Чиновник добавил, что он не может публично сказать, кто подставил главу государства.

Также в интервью секретарь СНБО высказался о реальном рейтинге бывшего советника руководителя Офиса Зеленского Алексея Арестовича, который намерен выходить на украинскую политическую арену.