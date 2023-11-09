Как пишет «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, Петр Сиярто сделал заявление относительно того, что в настоящий момент, пока в Украине идет война, наша страна не может вступить в ЕС.

Сияйрто говорит, что война, если Украина вступит в ЕС, «войдет на территорию Европейского Союза, а этого точно никто не хочет. Как следствие, Украина не может быть принята в ЕС сейчас и до окончания боевых действий в государстве

Помимо того Сийярто начал обвинять Украину в том, что в Украине нарушают принципы Европейского Союза, которые касаются национальных меньшинств. Он отметил:

Еврокомиссия также считает, что Украина не выполнила условия для членства, мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах о вступлении с Украиной.

Напоследок глава дипломатии Венгрии добавил, что Украина сейчас находится в состоянии войны и в этой стране якобы не соблюдается ни свобода СМИ, ни свобода слова. Также в Украинском государстве не проводятся выборы. Как следствие, по его словам, для институтов или государств-членов Европейского союза было бы абсурдно оценивать то, как функционируют институты правового государства в Украине в нынешних условиях.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какие поручения дал президент на фоне готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС.