О том, какое сомнительное высказывание прозвучало от госсекретаря Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Тамаша Менцера, касательно того, что Украина должна перейти в режим безопасности, «приемлемый для России», с отдельным акцентом — внешняя политика правительства Орбана всегда отвечает венгерским интересам, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания Origo.

По словам Менцера, Киеву необходимо срочно начать мирные переговоры с Москвой, а затем ввести «режим безопасности», в стране, в первую очередь, приемлемый для государства-террориста. Кроме того, госсекретарь МИД Венгрии полагает — «в войне в Украине нужно немедленное и безусловное прекращение огня», похоже, в одностороннем порядке, то есть со стороны ВСУ, а не «второй армии мира».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Орбан заявлял — Брюссель «задолжал деньги» Венгрии и высказывался по переговорам о членстве Украины в ЕС.