Скандальный политик заявил, что спор Венгрии с Брюсселем по поводу приостановления выплаты миллиарда евро его стране от ЕС не может быть связан с поддержкой Будапешта переговоров об интеграции Украины в Евросоюз.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Глава правительства отметил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз не должны начинаться и это четкая позиция Будапешта. Премьер-министр добавил, что Брюссель «задолжал деньги» Будапешту, которые якобы он имеет право получить от ЕС.

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто объяснил, почему Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский Союз.