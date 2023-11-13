Заместитель главы оборонного ведомства России Александр Фомин в воскресенье, 12 ноября, сообщил, что Москва подписала «соглашения о военном сотрудничестве» с 30 из 54 государств Африки и россияне «очень активны» на этом континенте. На заявление представителя МО РФ в своем отчете обратили внимание аналитики ISW, информирует «НБН».

Помимо этого, Фомин также похвастался, что российское руководство в ближайшем будущем подпишет такие соглашения с еще 6 африканскими странами, не уточнив, с какими именно.

Американские эксперты объяснили, что после ухода западных игроков из региона, Кремль пытается заполнить вакуум власти в африканских авторитарных государствах и позиционировать себя, как их ведущего гаранта безопасности.

По данным СМИ, группа военных России прибыли в Буркина-Фасо для «защиты» временного главы государства Ибрагима Траоре от будущих попыток госпереворота. По всей видимости Москва договорилась с Уагадугу об этом на встрече руководителя МО РФ с министрами этой страны 7 ноября.

Отметим, что в конце лета кремлевский диктатор Владимир Путин сообщил о намерении Москвы подарить зерно африканским государствам. В Вашингтоне прокомментировали «щедрую» инициативу российского военного преступника.