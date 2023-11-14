В эфире национального телемарафона дипломат подтвердил информацию иностранных журналистов о том, что, вероятно, Евросоюз не успеет передать для украинской армии обещанный миллион снарядов до марта, информирует «НБН».

Как объяснил министр, проблема с передачей снарядов для Вооруженных сил Украины связана не с политической волей для ускорения этого процесса. Дело в плачевном состоянии промышленности и многих несинхронизированных вещах, которые связаны с бюрократией.

Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что наша страна ценит поддержку государств Евросоюза, однако в вопросе передачи миллиона обещанных снарядов будет подгонять организацию, так как защитники остро нуждаются в этих боеприпасах.

Напомним, Кулеба спрогнозировал, когда ожидать старта переговорного процесса относительно членства нашей страны в Европейском Союзе, рассказав о еще одном отчете Еврокомиссии.