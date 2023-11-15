О том, что Венгрии необходимо экстренно интенсифицировать прекращение закупок российского природного газа, поскольку такие действия делают данное европейское государство уязвимым для воздействия со стороны Кремля, пишет «НБН», ссылаясь на заявление еврокомиссара по вопросам энергополитики Кадри Симсон, опубликованное в Politico.

По словам Кадри Симонс, Венгрия вполне трезво осознает — продолжая вышеуказанную деятельность, они тем самым открывают стране-агрессору возможности по манипулированию своим внутренним рынком энергоресурсов.

Еврокомиссар по вопросам энергетики твердо подчеркнула:

Я знаю только одного политического лидера в Европе, который пожимает руку этому военному преступнику, и больше никого.

Ранее мы писали о том, что Будапешт настаивает на мирных переговорах Киева и Москвы, призывая ввести в Украине «приемлемый для РФ режим».