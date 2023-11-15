Как информирует «НБН», об этом во время брифинга рассказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Как заявил Кирби, Байден предоставит возможность Си понять то, что Штаты и далее намерены поддерживать Украину в войне против захватчиков РФ.

Дословно из заявления Кирби:

Конечно же, Китай мог бы сыграть в данном случае ту роль, помогая нам поддерживать Киев, а также помогая продвигать видение президента Зеленского о справедливом мире, когда конфликт будет исчерпан.

Но в это же время Джон Кирби добавил, что он ожидает, что эти переговоры не прекратят боевых действий в Украине.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Байден готов подписать проект закона о финансировании.