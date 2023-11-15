Зеленский во время онлайн-выступления на немецко-украинской конференции муниципальных партнерств сообщил, что государство-террорист накапливает ракеты, чтобы зимой атаковать нашу страну. По словам президента, российские захватчики будут наносить удары по энергообъектам, как это было в прошлом году, информирует «НБН».

Гарант отметил, что в связи с риском обстрелов критической инфраструктуры ВС РФ Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны, в чем помогает ФРГ. Берлин предоставляет Киеву комплексы ПВО и другие средства для защиты от атак россиян.

Глава государства убежден, что в будущем отношения между нашей страной и Германией станут надежной экономической, безопасной и социальной опорой европейских государств, особенно после интеграции Украины в ЕС.

Ранее Берлин пообещал передать Киеву ЗРК Patriot для усиления противовоздушной обороны страны. Позже немецкий посол анонсировал отправку двух комплексов IRIS-Т в Украину.