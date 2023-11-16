Во время общения с африканскими журналистами Зеленский обратил внимание на то, что сегодня все говорят о войне на Ближнем Востоке, где Российская Федерация действует вместе с Ираном. Страна-агрессор начала заниматься различными «взрывами», информирует «НБН».

По словам гаранта, Киев получает информацию о том, что россияне расшатывают ситуацию на Балканах, чтобы одно государство воевало с другим. Это будет вторым отвлечением внимания после вторжения ХАМАСа в Израиль.

Президент заверил, что у Кремля длинный список таких стран, так как он хочет, чтобы Западу приходилось отправлять помощь сразу нескольким государствам.

Зеленский отметил, что РФ расшатывает ситуацию и в Молдове, хочет снести там проевропейское правительство. В сфере интересов Москвы также находится Африка, там россияне вмешиваются в ситуацию с помощью ЧВК «Вагнер». Оккупанты готовят боевиков на территории Республики Беларусь.

Также во время общения с представителями СМИ президент указал на опасность «замораживания» войны с Россией.