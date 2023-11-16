Во время общения с африканскими журналистами украинский лидер объяснил, что Соединенные Штаты Америки передали Киеву недостаточное количество танков Abrams. Поэтому эта боевая техника пока не играет важную роль на поле боя, информирует «НБН».

Зеленский отметил, что американский Abrams – это качественный танк, однако у Вооруженных сил Украины таких боевых машин не очень много. Гарант выразил надежду на то, что Киев будет развивать отношения с Вашингтоном и поставок такой техники из Америки будет больше.

Президент подчеркнул, что у армии Украины танков Abrams небольшое количество, поэтому ему сложно сказать, что эти американские боевые машины играют самую важную роль на фронте и смогут переломить ситуацию.

Также в ходе общения с представителями СМИ африканских государств лидер украинцев высказался о «замораживания» боевых действий с российскими захватчиками. Зеленский объяснил, какие угрозы несет такой сценарий войны для нашей страны.