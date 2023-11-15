Как информирует «НБН», такое заявление президент Украины озвучил во время общения с представителями африканских средств массовой информации.

Дословно из заявления президента Украины Зеленского:

Весьма важный вопрос – финансовая поддержка по социальным выплатам. Скажу вам откровенно – без поддержки будет весьма сложно, так как все деньги, которые Украинское государство зарабатывает, мы отдаем нашим защитникам.

Также Зеленский добавил, что если нашей стране сейчас не помочь с социальной поддержкой, то без этого будет весьма сложно. Нужно будет или же уменьшать поддержку военнослужащим, то есть выплаты, или же не давать людям социальную помощь.

Другими словами, в любом случае это будет кризис. Будет ли он влиять на ход войны? Естественно! Но остановит ли это борьбу с нашей стороны? Нет, — резюмировал президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как Германия помогает Украине готовиться к зиме.