В интервью «24 каналу» советник главы ОПУ прокомментировал заявление руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака о том, что наша страна прошла около 70% пути к победе в войне с РФ. Подоляк считает, что аналитики, оценивая ситуацию на фронте, часто пренебрегают достижениями ВСУ, информирует «НБН».

Чиновник заявил, что со стратегической точки зрения «вторая армия мира» находится в обороне, оккупанты пытаются сохранить то, что они захватили. При этом у ВС РФ уже нет ресурса, чтобы доминировать над защитниками на фронте, и они не могут продвинуться вперед. Враг это осознает и поэтому атакует мирных украинцев.

Представитель Офиса Зеленского отметил, что в то же время шаг за шагом Силы обороны вытесняют с территории нашей страны армию Путина. Кроме того, ВСУ полностью уничтожили доминирование россиян в Черном море. «Освободители» были вынуждены переместить свои корабли в порты страны-агрессора.

Также Украина создала «зерновой коридор», военные постепенно разоружают временно оккупированный Крымский полуостров, активно нанося удары по ресурсной базе врага. По словам Подоляка, эти успехи Сил обороны шокировали партнеров Киева и россиян.

Напомним, представитель ОПУ рассказал, может ли РФ производить БПЛА и ракеты в заявленном ею количестве.