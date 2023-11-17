Представитель Офиса Зеленского в интервью «24 каналу» рассказал, что о больших объемах производства ударных дронов и ракет говорят только кремлевские пропагандисты, однако, на самом деле, военное производство РФ существенно не возросло, информирует «НБН».

Подоляк подтвердил, что Российская Федерация действительно выпускает ракетное оружие, однако это не тот объем производства, о котором заявляют рупоры путинского режима. У государства-террориста нет мощностей для того, чтобы «штамповать» ракеты тысячами.

Советник главы ОПУ отметил, что еще до 24 февраля 2022 года экономика РФ уже не была конкурентной, потому что выживала за счет продажи газа и нефти. С началом полномасштабной войны, этот сектор стал более проблемным из-за введения антироссийских санкций.

Чиновник добавил, что именно по этой причине россияне регулярно говорят о необходимости перевода экономики на мобилизационные рельсы, так как им ничего не удается сделать.

Ранее спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, сколько ракет есть в запасе у «второй армии мира» во временно захваченном Крыму для осуществления атак на Украину зимой.