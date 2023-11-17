Общаясь с французскими журналистами, украинский лидер рассказал, что на Ближнем Востоке начали в первую очередь покупать артиллерийские боеприпасы 155-го калибра. В то же время такие запасы снарядов в нашей стране сокращаются.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Le Monde.

По словам Зеленского, после нападения боевиков ХАМАСа на Израиль в начале октября США начали предоставлять военную помощь Иерусалиму, однако продолжают поддерживать и Украину. При этом в ВСУ начались проблемы с боеприпасами калибра 155 миллиметров.

Гарант отметил, что существует определенный минимум таких снарядов, которое может отправить Киеву та или иная страна, склады во всем мире пусты. Поэтому армии Украине недостаточно боеприпасов.

В то же время президент приветствует решение Вашингтона увеличить производство артиллерийских снарядов 155-го калибра.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны США тайно увеличило объем военной помощи для ВС Израиля.