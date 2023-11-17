Украинский лидер заявил, что недавние переговоры между руководителями Соединенных Штатов Америки и Китая были полезны для нашей страны, которая борется с агрессией Российской Федерации.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на 20 minutes.

По словам главы государства, в Киеве понимают, что встреча американского президента и лидера Китайской Народной Республики была «хорошей» для Украины.

Гарант отметил, что он не может подтвердить, что Байден и Си Цзинпин 15 ноября говорили о вторжении российских оккупационных сил в нашу страну. При это Зеленский считает, что руководители супердержав так или иначе на переговорах должны рассматривать российско-украинскую войну.

Напомним, что СМИ страны-агрессора обвинили китайского лидера в том, что он якобы обманул кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу переговоров с главой Америки. Они утверждают, что Си Цзиньпин не выполнил просьбу президента-агрессора.