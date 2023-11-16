Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел страны-агрессора, пишет, что глава Китайской Народной Республики якобы обманул Путина по поводу переговоров с президентом США, информирует «НБН».

Сообщается, что в октябре на встрече в Пекине кремлевский диктатор просил Си Цзиньпина во время переговоров с Байденом лично передать ему «мирные инициативы» Москвы по урегулированию войны в Украине.

Дипломаты страны-агрессора поинтересовались у китайских коллег, выполнил ли глава КНР просьбу Путина. В Пекине ответили МИД РФ, что китайский лидер не успел обсудить с президентом США этот вопрос, поскольку они обсуждали много разных тем.

Китайские дипломаты подтвердили, что Си Цзиньпин и Байден говорили о войне в Украине, однако не стали говорить россиянам, что именно обсуждалось. Во внешнеполитическом ведомстве обиделись на Пекин, который якобы обманул Москву.

Кроме того, глава Кремля якобы поручил МИД усиленно добиваться его переговоров с американским лидером, а также отмены «незаконного» ордера на арест МУС.

Напомним, Байден объяснил, почему называет лидера Китая диктатором.