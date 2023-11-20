На своей странице в соцсети Х глава Пентагона в понедельник, 20 ноября, сообщил, что он приехал в украинскую столицу. Министр обороны США показал фотографию встречи с послом Америки в Украине Бриджит Бринк, информирует «НБН».

Руководитель оборонного ведомства США рассказал, что в Киеве он намерен встретиться с представителями руководства государства. По словам Остина, цель его визита – передать важное сообщение о том, что Вашингтон не перестанет поддерживать страну в борьбе против агрессии Российской Федерации.

Отметим, что Сенат США намерен рассмотреть законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американский лидер Джо Байден подчеркивал необходимость предотвращения широкомасштабных боевых действий в Европе, которые могут вовлечь его страну.

Как сообщалось, накануне визита в Украину американский министр обороны объяснил, почему власти Соединенных Штатов Америки продолжают поддерживать связь с государством-террористом. Глава Пентагона объяснил позицию Вашингтона в этом вопросе.