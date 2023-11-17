В четверг, 16 ноября, во время брифинга глава американского оборонного ведомства сообщил, что считает важным решение президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина восстановить контакты между военными Америки и КНР, информирует «НБН».

Генерал ВС США заявил, что американское руководство пытается сохранять контакты даже с Кремлем, несмотря на начало Российской Федерацией полномасштабной войны против Украинского государства. Министр напомнил, что в разгар боевых действий у него была возможность провести телефонные переговоры с руководителем российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Свою позицию Остин объяснил тем, что нужно иметь возможность говорить с друзьями и также иметь способность говорить с противниками. Глава Пентагона добавил, что это критически важный потенциал, который должны поддерживать США, чтобы в будущем справиться с кризисом.

Ранее в Минобороны США выступили против прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАСа.