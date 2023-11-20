Представитель Офиса Зеленского заявил, что нынешний этап боевых действий со страной-агрессором требует сильнейшей и самой трудной концентрации, чтобы Вооруженные силы Украины могли держать оборону и продолжать контрнаступательные операции.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

По словам советника главы ОПУ, «замораживание» войны сыграет на руку государству-террористу. Остановка боевых действий позволит российским захватчикам нарастить больше сил и осуществить новое полномасштабное вторжение в нашу страну.

Подоляк объяснил, что возможности для реальных переговоров нет, поэтому сценарий «замораживания» боевых действий станет оперативной паузой, которой воспользуется Москва для проведения мобилизации и улучшения войск РФ. Чиновник подчеркнул, что возобновление войны обернется еще более трагическими последствиями для украинцев.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что российско-украинская война завершится не так быстро, как хотелось бы.