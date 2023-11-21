Чиновник, выступая на Halifax International Security Forum, заявил, что Запад должен изменить свое отношение к стране-агрессору, в противном случае она объединится с двумя государствами и будет представлять угрозу для всего мира, информирует «НБН».

Секретарь СНБО отметил, РФ представляет угрозу для нашей страны, КНР –для Америки, а союз Москвы, Пекина и Тегерана – вызов для всего международного сообщества.

Данилов предупредил, что, если западные государства не изменят свое отношение к РФ, через 15-20 лет возникнет новая «ось зла», в которую войдет не только Северная Корея, но и некоторые страны Европы.

Чиновник обратил внимание на то, что вторжение террористов ХАМАСа в Израиль и политическая ситуация в Америке оказывают влияние на поддержку нашей страны. Внимание к российско-украинской войне может падать из-за боевых действий на Ближнем Востоке, а также конфликтов, которые могут вспыхнуть на Балканах, Кавказе, в Центральной Азии.

Чиновник добавил, что, помимо этого, в западных государствах будет ощущаться усталость от войны, поэтому важна дальнейшая работа партнеров и союзников Киева для помощи Украине.

Ранее украинский лидер перечислил страны, в которых Кремль хочет развязать войну.