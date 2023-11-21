Как заявляет немецкое издание Bild, во время визита в украинскую столицу руководитель Министерства обороны ФРГ объявит о новом пакете военной помощи для Украины, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что Берлин передаст Киеву все то, что уже ранее украинские войска получали от Германии, поставка новых видов вооружения не предусматривается.

При этом в новый пакет военной помощи ФРГ не войдут авиационные крылатые ракеты Taurus, которые неоднократно запрашивала у Берлина украинская сторона, что подтвердил представителям СМИ Писториус.

Напомним, в Администрации Байдена вновь обратились к Конгрессу с призывом одобрить выделение финансов для Украины. Представитель Белого дома перечислил риски затягивания помощи Киеву.