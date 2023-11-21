В понедельник, 20 ноября, во время брифинга представитель Белого дома сообщил, что Администрация Байдена прилагает все усилия для того, чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи для Украины, информирует «НБН».

По словам Кирби, решение Конгресса о выделении финансовой помощи Киеву поможет Вооруженным силам Украины на фронте и ускорит победу страны над Российской Федерацией. В противном случае, агрессия государства-террориста будет расти и станет угрозой для всего мира.

Представитель Совета нацбезопасности США отметил, что последствия будут иметь не только те действия, которые предпринимает сейчас Вашингтон, но и те, которые он не предпринимает.

Чиновник процитировал американского лидера, который заявил, что сейчас мир вновь столкнулся с точкой перелома и сделанный выбор определит будущее следующих поколений.

Напомним, что вчера прибыл в Киев глава оборонного ведомства США Ллойд Остин. Министр рассказал, от чего будет зависеть успех защитников на поле боя.