В интервью британскому изданию The Sun украинский лидер призвал военнослужащих соблюдать иерархию и не вмешиваться в политическую сферу, назвав такие действия огромной ошибкой, информирует «НБН».

По словам гаранта, военные имеют право заниматься политикой, однако в таком случае им будет не до войны. Президент объяснил, что если человек руководит боевыми действиями, но завтра захочет заняться выборами или политикой, то на передовой и в своих высказываниях он будет вести себя как политик, а не военнослужащий.

Зеленский отметил, что при его уважении к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командирам защитников, военные должны соблюдать иерархию, особенно в условиях полномасштабной войны. В противном случае, это не будет способствовать единству украинцев.

Напомним, что ранее в ОПУ комментировали слухи о намерении президента уволить Залужного. Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак ответил, если ли проблемы в отношениях между политическим и военным руководством нашей страны.