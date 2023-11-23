В среду, 22 ноября, глава Кремля обратился онлайн к участникам саммита стран «Группы двадцати». Представители G20 были шокированы тем, что развязанная Российской Федерацией война в Украине все еще продолжается, информирует «НБН».

Аналитики ISW в своем отчете обратили внимание на то, что президент-агрессор попытался показать «лицемерие» осуждения Западом вторжения РФ в Украину. Путин заявил, что государства якобы должны быть под впечатлением от «кровавого госпереворота» в 2014 году на Майдане и войны «киевского режима» против «народа Донбасса».

Российский лидер сравнил события в Украине с войной Израиля против террористической группировки ХАМАС, заявив об «истреблении мирного населения Палестины». Эксперты считают, что такие высказывания сделали позицию Москвы относительно эскалации на Ближнем Востоке еще более антиизраильской.

В ISW пришли к выводу, что на саммите «Большой двадцатки» военный преступник попытался использовать борьбу Израиля с палестинскими боевиками для подрыва поддержки Киева западными странами. Также заявления Путина говорят о росте поддержки Кремлем интересов Ирана в регионе.

Отметим, что глава Америки Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин проигнорировали саммит лидеров «Группы двадцати» с участием президента РФ.