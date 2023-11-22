О том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди запланировал сегодня проведение «виртуальной» встречи лидеров государств G20, включая и российского диктатора Владимира, при этом, главы Соединенных Штатов Джозеф Байден и Китая Си Цзиньпин на ней будут отсутствовать, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

В частности, на данный момент не известно, кто выступит вместо Джозефа Байдена, однако уже понятно — место лидера Китая на указанном видеосаммите займет премьер-министр КНР Ли Цян.

Кроме того, следует подчеркнуть — сегодняшняя онлайн-встреча после того, как Моди проигнорировал аналогичный формат саммита лидеров стран с развивающейся экономикой, на котором был Си, поднявший тему «конфликта» между Израилем и боевиками ХАМАСа.

Также, в Кремле официально подтвердили — Путин собирается выступить на этой «удаленной» встрече мировых лидеров.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сделал заявление о ликвидации Путина.