В аналитическом материале ISW отмечается, что заявления главы страны-агрессора на саммите «Большой двадцатки» о готовности России к переговорному процессу с Украиной – фальшивые сигналы Западу о «намерении» вести «мирный» диалог с Киевом, информирует «НБН».

Эксперты напомнили, что представители российской власти неоднократно делали лживые заявления о готовности к переговорам с Украиной ради завершения войны, давая понять, что Кремль не отказывается от территориальных претензий и желания изменить режим в соседней стране.

Американские аналитики считают, что таким образом Путин хочет заставить западных лидеров преждевременно предложить выгодные ему уступки и не участвовать в серьезных, добросовестных переговорах с украинской стороной.

Также в ISW объяснили высказывания диктатора на саммите G20 о Революции Достоинства в Украине в 2014 году и войне на Ближнем Востоке.