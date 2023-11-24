Представитель Офиса Зеленского в интервью «24 каналу» прокомментировал победу на парламентских выборах в Нидерландах партии Герта Вилдерса, чему радовался венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Подоляк объяснил, почему к власти в европейских государствах начали приходить ультраправые партии.

Советник главы ОПУ отметил, что такая тенденция – абсолютно понятный процесс, учитывая, что Кремль систематически вкладывался в эти политические силы, информирует «НБН».

Чиновник обратил внимание на то, что Финляндия закрыла свою границу с РФ, так как Москва направляет туда мигрантов из Африки и Пакистана. Тот же сценарий Кремль использует по всей Европе.

Путин хочет, чтобы мигранты давили на состоятельные государства с деньгами, хорошим уровнем жизни, рабочими местами и сервисом. Мигранты ненавидят такие страны, так как считают, что они виноваты в том, что им приходится там работать.

Общество в Европе устает от этого негатива и тут появляются ультраправые партии, которые обещают людям решить проблемы – убрать мигрантов, закрыть границы, увеличить количество денег на потребности граждан и остановить неконтролируемое распространение оружия. Именно поэтому в последнем Москва часто обвиняет Украину.

Представитель ОПУ отметил, что чем дольше будет длиться война, тем больше будут расти риски изменений на политической арене в Европе, что и нужно кремлевскому диктатору.

Избрание политиков, которые выступают против предоставления помощи Украине, станет трагедией для государств ЕС. Страны столкнутся с тем, что правительства установят авторитарную модель управления, начнут конфликтовать с соседями и поддерживать экспансионизм.

Подоляк добавил, что европейские государства должны понять, что помощь Украине – инвестиции в безопасность региона и снижение влияния агрессивной пропаганды РФ.

Напомним, Зеленский перечислил пять причин, по которым Западу выгодно усилить украинскую ПВО.