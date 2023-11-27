Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

Просим обратить внимание на то, что информация о временном ограничении процедуры оформления грузовых автотранспортных средств и автобусов в пункте пропуска «Угринов-Долгобичув».

Итак, польские пограничники предоставили информацию о том, что двадцать восьмого ноября текущего года в пункте пропуска «Долгобичув» из-за ремонтных работ будет отсутствовать электрическая энергия. По времени, ориентировочно, это будет с 09:00 до 21:00 (по Киеву). В указанный период оформление смежной стороной будет осуществляться на мобильных терминалах.

В результате, будет временно приостановлен пропуск грузовиков, полная масса которых достигает 7.5 тонны, а также автобусов. Легковые же транспортные средства смогут проезжать в обычном режиме.

Напоследок в ГПСУ обратились с просьбой к украинцам, чтобы граждане нашей страны учли данную информацию при планировании поездок через границу с Польшей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Польше сделали заявление об отмене помощи для беженцев из Украины.