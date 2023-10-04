Как информирует «НБН», об этом говорится в его заявлении, которое польский чиновник сделал в рамках интервью РАР.

Согласно словам Мюллера, принятые после начала полномасштабного вторжения России в Украину решения носят временный характер. Более того, они (решения, — ред.) не будут продолжаться, постепенно, как это прописано в законе, теряя свою силу до ноля.

Высокопоставленный польский чиновник добавил, что прописанные в законе решения относительно помощи гражданам Украинского государства утратят свою силу уже в первом квартале следующего года. При этом он выразил надежду на то, что просто не придется их продолжать.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава МИД Польши заявил о «периоде спада» в отношениях с Украиной.