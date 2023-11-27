Как информирует «НБН», в сообщении «Нафтогаза» говорится, что отныне банковское учреждение будет контролировать уже двадцать две газораспределенных компании. Ранее все они принадлежали украинскому олигарху Виктору Фирташу.

В данном случае, речь идет о «Запорожгаз», «Черновцыгаз» и «Ровногаз». Примечательно, что в совокупности эти четыре абонента обслуживают почти один миллион человек.

Помимо прочего, лицевые счета, тарифы, а также реквизиты на оплату услуг для потребителей у этих трех областных газов, остаются неизменными.

Напомним, ранее мы уже писали о том, достаточно ли «Нафтогаз» накопил «голубого топлива», чтобы пройти эту зиму.