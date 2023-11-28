Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», по словам Столтенберга, страны-участники Североатлантического Альянса поддерживают, как и всегда ранее, такую инициативу Киева.

Цитата из заявления Столтенберга, которе он сделал сегодня, во врем я пресс-конференции в Брюсселе после первого дня совещания глав МИД стран-членов Североатлантического Альянса:

Все союзники подтвердили свою решимость поддерживать Украинское государство на его пути к Альянсу, выразив ей свою твердую поддержку.

Согласно заявлению Столтенберга, на протяжении последних двух лет были осуществлены весьма важные шаги в поддержку Киева. К примеру, ФРГ дала обещание в следующем году выделить на оборону Украины восемь миллиардов евро. Нидерланды пообещали боле двух миллиардов евро. А вот Румыния, как добавил генсек НАТО, открыла учебный центр для пилотов из Украины на F-16.

Именно таким образом, резюмировал Столтенберг, в НАТО дают понять Путину, что поддержка Украинского государства не ослабнет.

Напомним, ранее Столтенберг прокомментировал «тупиковую» ситуацию на фронте в Украине.