Во время пресс-конференции в Брюсселе генсек Альянса отметил, что на фронте в Украине идут интенсивные боевые действия, войска Российской Федерации несут большие потери. Столтенберг назвал очень сложной ситуацию вдоль линии фронта, в частности в восточном регионе, информирует «НБН».

Политик отметил, что государства-члены НАТО поражены компетентностью, храбростью украинских военнослужащих и их возможностью наносить удары по линии обороны «второй армии мира» на временно захваченных территориях.

По словам Стотенберга, линия фронта не сильно изменилась, при этом успехи защитников можно оценивать метрами продвижения, однако и потерями путинских оккупационных сил в живой силе и боеспособности.

Генсек Альянса добавил, что ВСУ смогли оттолкнуть Черноморский флот страны-агрессора и это является большим достижением армии Украины

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины оценил возможности РФ «заморозить» боевые действия.