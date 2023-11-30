Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», по словам Борреля, он поддерживает допуск главы МИД РФ на вышеуказанное мероприятие, так как «важно, чтобы он собственнолично услышал критику». Об этом глава дипломатии ЕС сказал во время пресс-конференции с руководителем северомакедонского МИД Димитаром Ковачевским в Скопье.

Так, согласно словам Борреля, он прекрасно понимает недовольство определенных стран Европы относительно решения Северной Македонии разрешить Лаврову участвовать во встрече министров. Но, в это же время, по его убеждению, решение о разрешении Лаврову участвовать во встрече «соответствует нашей общей цели – сохранять многосторонность».

Помимо того Боррель считает, что российскому министру необходимо услышать от других участников, почему РФ оказалась в изоляции после того, как войска Путин осуществили полномасштабное вторжение в Украину.

Напоследок глава европейской дипломатии добавил:

А уже после этого он вернется в Москву и доложит главе Кремля о том, что ОБСЕ и ЕС остаются едиными в осуждении агрессивного поведения РФ и считают его противоправным. С этой точки зрения это будет весьма полезно.

Ранее Боррель пояснил, как ЕС сможет поставить Украине обещанные 1 миллион снарядов.