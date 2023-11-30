Во время общения со студентами из трех высших учебных заведений Николаева гарант отметил, что Украина может вернуть временно захваченные РФ территории раньше их жителей, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Украинский лидер отметил, что оккупированный Донбасс почти десять лет живет в другом пространстве и его возвращение – долгий процесс. Президент вспомнил, как партнеры Киева говорили о сложности освобождения Донбасса и почти невозможной деоккупации Крыма.

Однако, если идет речь о людях, глава государства считает, что вернуть полуостров будет намного легче. На территориях Донетчины и Луганщины почти десятилетия идут боевые действия, есть много сепаратистов. Поэтому Зеленский считает, что освобождение Донбасса будет сложнее, чем деоккупация Крыма.

Также президент объяснил, что влияет на скорость поставок истребителей F-16 в Украину.