Во время встречи со студентами трех николаевских высших учебных заведений украинский лидер объяснил, когда в нашей стране появятся первые долгожданные истребители F-16, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам гаранта, уже есть договоренности о передаче американских боевых самолетов Киеву западными союзниками, чтобы Силы обороны могли контролировать небо.

Глава государства отметил, что точной даты поставок истребителей нет, поскольку отправка авиации зависят от скорости обучения наших пилотов на F-16. Длительность подготовки летчиков зависит от разных факторов, для кого-то из них курс продлится 6-9 месяцев, для кого-то – год.

Зеленский уточнил, что молодым пилотам понадобится больше времени для этого, чем летчикам с боевым опытом. При этом Киев рассчитывает, что первые американские истребители появятся в Украине уже в следующем году.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, какие системы ПВО передадут нашей стране западные союзники.