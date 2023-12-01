В интервью агентству Associated Press украинский лидер рассказал, что Киев призывает западных союзников предоставить контракты, кредиты и выдать лицензии для производства вооружения в стране, информирует «НБН».

На эту сферу выделяется значительная часть госбюджета, однако выпущенных единиц оружия недостаточно, чтобы ВСУ смогли изменить ход войны. Поэтому Киев рассчитывает на помощь Запада для наращивания производства.

По словам президента, на встречах с главой США Джо Байденом, членами Конгресса и другими чиновниками он призывал их выдать нашей стране кредиты и лицензии для выпуска американского оружия.

Зеленский заверил, что, если Украина получит эти возможности, ситуация на фронте изменится. Гарант добавил, что ничто так не пугает РФ, как самодостаточность нашей страны в военной сфере и это выход для перелома в противостоянии с оккупантами.

Ранее украинский лидер высказался о поставках истребителей F-16. Президент объяснил, от чего зависит скорость получения американских боевых самолетов.