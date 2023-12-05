Американское издание Politico сообщило, что Макрон пригласил Орбана встретиться с ним в столице Франции в конце этой недели, информирует «НБН».

Журналисты ссылаются на источник в Париже, который заявил, что в окружении президента все еще верят в то, что главу правительства Венгрии можно убедить изменить позицию по вступлению Украины в ЕС.

Французский чиновник рассказал представителям СМИ, что венгерский премьер-министр «повысил ставки», чтобы Будапешт получил больше денег от Европейского Союза.

Также, по словам источника, президент Европейского Совета Шарль Мишель сократит свой визит в столицу КНР. Политик опасается, что глава правительства Венгрии попытается сорвать встречу лидеров ЕС, которая запланирована на 14-15 декабря.

Ранее в Министерстве иностранных дел Венгрии прокомментировали информацию СБУ о встрече бывшего украинского лидера Петра Порошенко с Орбаном.