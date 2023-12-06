О том, что сегодня, 6-го декабря, фракцией «Фидес», возглавляемой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, была отправлена в местный парламент резолюция, призывающая правительство отказаться от поддержки начала переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

Как стало известно из предупреждений Орбана, лидерам ЕС не удастся достичь консенсуса касательно старта переговоров о членстве с Украиной, а данная тема вообще не должна быть включена в повестку дня саммита. Кроме того, в указанном документе, речь идет о том, что текущая политика расширения Евросоюза должна оставаться в рамках «объективного процесса, основанного на правилах и результатах», однако «условия для этого сегодня отсутствуют».

Помимо вышеописанного, инициаторы подачи этой резолюции уверены: главы стран-членов Евросоюза обязаны поначалу тщательно оценить то, как вероятное членство Украины отразится на «сплоченности» и сельскохозяйственной политике внутри европейского блока, преимуществами которой пользуются «более бедные» государства Европы, в частности, — Венгрия.

Ранее мы писали о том, что посол США в Венгрии обвинил Будапешт в игнорировании интересов НАТО.