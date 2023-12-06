Американский дипломат, выступая перед компаниями США, которые делают инвестиции в Венгрию, заявил, что страна-член Европейского Союза и Организации Североатлантического договора процветает благодаря успешному иностранному бизнесу на ее территории.

При этом Будапешт не ощущает никакого дискомфорта, игнорируя интересы государств Альянса, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Как отметил посол, пренебрежение венгерского правительства к странам-членам организации становится очевидным, когда премьер-министр страны обнимает военного преступника Владимира Путина, а Будапешт угрожает сорвать предоставление крайне необходимой военной помощи своему соседу – Украине.

Как сообщалось, Орбан получил от главы Франции приглашение встретиться в Париже. Журналисты рассказали об ожиданиях Макрона от этих переговоров.