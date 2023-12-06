В интервью OBOZ.UA журналист заявил, что вторжение РФ в нашу страну усиливает путинский режим, поэтому, чтобы Кремль ослаб, боевые действия должны закончиться. По его словам, на сегодня российскому диктатору ничего не угрожает и его режим еще много лет будет иметь поддержку со стороны подавляющего большинства россиян, информирует «НБН».

По словам Портникова, сейчас главным вопросом является выживание стран по периметру границ РФ, и Украина должна сделать все, чтобы не вернуться в общую государственность с агрессивным соседом, ведь при поддержке россиян глава Кремля не оставит нас в покое.

Публицист отметил, что нужно думать не о том, что произойдет с агрессивной страной, а как отбиться от оккупантов, какую территорию и количество населения мы можем сохранить. Он считает, что Запад мог бы предложить Киеву гарантии безопасности, помочь локализовать войну и пригласить Украину в Альянс.

Журналист не видит угрозы того, что Путин начнет ядерную войну, однако союзники Украины могут думать иначе и не решиться на вышеперечисленные шаги.

Напомним, боец «Азова» сделал прогноз по окончанию войны в Украине.