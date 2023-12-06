В эфире национального телемарафона представитель Офиса Зеленского заявил, что нет причин для увольнения главнокомандующего ВСУ, что стало бы недоразумением во время войны, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, какой-то конфликт между политическим и военным руководством нашей страны – это нонсенс и союзники Киева могут смотреть на такие заявления с изумлением.

Отвечая на вопрос о вероятности увольнения генерала, чиновник отметил, что не знает, зачем обсуждать отстранение главного военачальника и поинтересовался, есть ли для этого какие-то основания.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ в том, что он якобы не составил план боевых действий на следующий год. Политик считает, что по этой причине военачальник должен уйти в отставку.

Позже начали появляться сообщения о конфликте между Залужным и ОПУ. В ГУР МОУ назвали цель распространения подобных слухов о «расколе» между политическим и военным руководством страны.