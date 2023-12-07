На своей странице в соцсети Х секретарь СНБО высказался о результатах голосования Сената США за выделение военной помощи Украине. Данилов призвал сохранять спокойствие и твердость, информирует «НБН».

По словам чиновника, украинцы не перестанут защищать свою страну, не откажутся от своих территорий и не простят ни одного убитого или покалеченного, несмотря на любой результат голосований в любом государстве мира. Они перезарядят оружие и продолжат уничтожение российского чудовища.

Секретарь СНБО считает, что такие тяжелые уроки укрепляют наше общество и помогают взрослеть. Данилов подчеркнул, что главным приоритетом в мире остается сила, поэтому для Украины самым лучшим гарантом безопасности являются ВСУ.

Чиновник подчеркнул, что именно наши защитники не позволяют стране стать заложницей невыполненных международных обещаний по безопасности и переменчивого положения вещей на политической арене.

Напомним, нардеп Егор Чернев вернулся из командировки в США. Политик рассказал, как американцы воспринимают помощь Вашингтона нашей стране.