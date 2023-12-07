Издание DW пишет, что руководитель Офиса президента Украины и глава венгерского внешнеполитического ведомства во время телефонного разговора обсуждали организацию переговоров Зеленского и Орбана, информирует «НБН».

В среду, 6 декабря, пресс-служба украинского президента сообщила, что собеседники говорили о возможности переговоров лидеров государств. Также глава Офиса Зеленского и венгерский дипломат договорились работать над определением удобной даты для встречи представителей Киева и Будапешта.

Помимо этого, Ермак и Сийярто затронули вопрос интеграции Украины в Европейский Союз. Руководитель ОПУ отметил прогресс страны на пути к членству в организации, заверив, что Киев полностью выполнит все свои обязательства.

Чиновник добавил, что украинское руководство надеется на положительное решение саммита ЕС относительно начала переговоров по вступлению страны в Евросоюз.

В то же время на сайте МИД Венгрии сообщается факт проведения разговора Ермака и Сийярто без указания подробностей переговоров.

Ранее посол США в Венгрии обвинил правительство Орбана в игнорировании интересов государств-членов Альянса и пренебрежении к НАТО.