Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», США и союзники приложат максимальные усилия по словам Файнера, чтобы до конца следующего года Украина могла вести переговоры с РФ. Но не просто так, а на выгодных условиях для украинской стороны.

Дословно из его заявления:

Мы весьма хотим, чтобы до конца 2024-го Украина стояла в таком положении, чтобы Кремль был вынужден принимать решение относительно того, садиться ли за стол переговоров с благоприятными для Украины условиями, или же столкнуться с более сильным Украинским государством.

Кроме того, согласно его словам, Украина будет способна начать новое наступление, так как сможет опереться на более мощную промышленную базу Европы и США, которые будут увеличивать мощности своего ВПК, а также самой Украины.

Помимо того, Файнер подчеркнул, что сейчас Штаты активно работают над развитием оборонной промышленности Украины. По его словам, все эти вопросы были обсуждены на конференции в американском Министерстве торговли при участии представителей промышленности и правительств США, Европы и Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вашингтон и Киев поставили свои подписи под меморандумом о совместном производстве оружия.