О том, что Будапешт снова выказал негодование, на этот раз из-за «неправильных» изменений в законе Украины о нацменьшинствах, одобренных нашим нардепами в субботу, 9-го декабря, пишет «НБН», ссылаясь публикацию в Facebook-аккаунте государственного секретаря Министерства иностранных дел Венгрии Тамаша Менцера.

По мнению Менцера, Украина не прекращает, фактически непрерывно, в течение последних 8-ми лет, лишать венгерскую общину надлежащих прав.

Госсекретарь венгерского внешнеполитического ведомства, подчеркнул, что его государство продолжит скрупулезное оценивание вчерашнего решения украинского парламента, однако уже сейчас можно утверждать — «до возвращения прав [этническим венграм] 2015-го года» еще далеко.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ предупредили о возможной блокировке украинской границы со стороны Венгрии 11-го декабря.